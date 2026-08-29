صفا سليمان تحصد برونزية الجودو في دورة ألعاب البحر المتوسط

توجت صفا سليمان، لاعبة منتخب مصر للجودو، بالميدالية البرونزية في منافسات وزن +78 كجم، ضمن دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، المقامة حاليا في مدينة تارانتو الإيطالية.

ونجحت صفا سليمان في حسم مباراة الميدالية البرونزية لصالحها، بعدما تغلبت على التونسية سوار الذوادي بنتجة 12-0، لتحصد المركز الثالث وتضيف ميدالية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية في منافسات الدورة.

أداء قوي

وجاء تتويج صفا سليمان بالبرونزية بعد أداء قوي خلال منافسات وزن +78 كجم، لتواصل لاعبات الجودو المصري تألقهن وتحقيق النتائج المميزة على منصات التتويج في «تارانتو 2026».

وببرونزية صفا سليمان في منافسات الجودو، ارتفع رصيد مصر إلى 35 ميدالية متنوعة في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، بواقع 11 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و13 ميدالية برونزية.

منافسات النسخة العشرين

وتقام منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

23 لعبة رياضية

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.