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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زمالك 2010 يفوز على بترول أسيوط بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثانية للدوري

فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2010
فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2010
حسن العمدة

حقق فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2010 الفوز على نظيره بترول أسيوط، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب دياموند القطامية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام للشباب والناشئين.

سجل أهداف الزمالك كل من أحمد علي بسيوني، وياسين مصطفى، ويوسف إبراهيم البربير.

بدأ الزمالك المباراة بضغط قوي منذ الدقائق الأولى، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، وشن العديد من الهجمات على مرمى بترول أسيوط، حتى نجح أحمد علي بسيوني في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 13، ليواصل الفريق الأبيض ضغطه ومحاولاته الهجومية، دون أن ينجح في إضافة أهداف أخرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، استمر الضغط الزملكاوي، ونجح ياسين مصطفى في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 69، قبل أن يتراجع أداء الزمالك نسبيًا، ليستغل بترول أسيوط ذلك ويتمكن من تسجيل هدفه الأول، ثم نجح بعدها في تسجيل الهدف الثاني وإدراك التعادل، مستفيدًا من خطأ دفاعي.

وعقب التعادل، استعاد لاعبو الزمالك تماسكهم وسيطروا من جديد على مجريات اللقاء، وشنوا عددًا من الهجمات الخطيرة وصنعوا العديد من الفرص، حتى نجح يوسف إبراهيم البربير في تسجيل الهدف الثالث والفوز للزمالك في الدقيقة 81.

واستمرت محاولات الزمالك الهجومية خلال الدقائق المتبقية، بحثًا عن تعزيز التقدم، دون أن تسفر عن تسجيل أهداف أخرى، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان فريق الزمالك مواليد 2010 قد تعادل سلبيًا مع سموحة في الجولة الأولى، ليحقق الفريق أول انتصاراته في المسابقة خلال الجولة الثانية.

ويقود الجهاز الفني لفريق الزمالك مواليد 2010 كل من محمد مصطفى مديرًا فنيًا، وإسلام جمال وعمر منيع مدربين مساعدين، وعلي محسن مدربًا لحراس المرمى، وأيمن طه إداريًا، وأحمد عمر «ميدو» معدًا بدنيًا، وأشرف محمود مسؤولًا عن تأهيل الإصابات، ومحمد سيد عيد العال مسؤولًا عن المهمات.

فريق الزمالك الزمالك فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2010 بترول أسيوط

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