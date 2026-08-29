ابعت 8500 كاش.. اختراق حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بمحامي في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج واقعة اختراق لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأحد المحامين، بعدما تمكن شخص مجهول من السيطرة على حسابي المحامي كريم خالد على موقعي «فيسبوك» و«واتساب»، واستغل الحسابات في التواصل مع أصدقائه ومعارفه، مطالبًا إياهم بإرسال مبالغ مالية بدعوى أنه يمر بضائقة ويحتاج إلى الأموال بشكل عاجل.

ماذا حدث؟

وتلقى عدد من أصدقاء المحامي رسائل من حساباته الشخصية، تضمنت طلبات مباشرة لتحويل مبالغ مالية، كان من بينها طلب إرسال 8 آلاف و500 جنيه نقدًا، في محاولة لاستغلال ثقة المتلقين في صاحب الحساب الحقيقي، ودفعهم إلى الاستجابة للطلب دون التأكد من شخصيته.

وفور ملاحظة الواقعة، بدأ المحامي كريم خالد في تحذير أصدقائه ومعارفه من التعامل مع الرسائل الصادرة من حساباته المخترقة، مؤكدًا أن من يرسل تلك المطالبات ليس هو، وأن حساباته تعرضت للاختراق من جانب شخص مجهول.

وأثارت الواقعة حالة من الاستياء بين معارف المحامي، خاصة بعدما حاول المخترق استغلال الحسابات الشخصية في الإيقاع بالضحايا والحصول على أموال منهم، مستفيدًا من معرفة الضحايا بصاحب الحساب وثقتهم في الرسائل التي تصلهم من رقمه وحسابه.

وبحسب تفاصيل الواقعة، لم يكتفِ المخترق بالسيطرة على حساب «فيسبوك»، وإنما تمكن أيضًا من الوصول إلى حساب «واتساب»، واستخدمهما في إرسال رسائل إلى دائرة معارف المحامي، ما دفع إلى إطلاق تحذيرات واسعة لتجنب الاستجابة لأي طلبات مالية تصدر من الحسابات لحين استعادة السيطرة عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لكشف هوية مرتكب عملية الاختراق، وتحديد كيفية تمكنه من الوصول إلى الحسابات، فضلًا عن حصر الأشخاص الذين تلقوا رسائل مالية من الحسابات المخترقة.