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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية قطر وتركيا يبحثان هاتفيا جهود خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة

وزيرا خارجية قطر وتركيا
وزيرا خارجية قطر وتركيا
أ ش أ

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم السبت خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، آخر المستجدات الإقليمية، لاسيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

كما استعرض الوزيران، خلال الاتصال، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

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