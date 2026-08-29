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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد ساعات من بدء التعاملات | تفاصيل عيار 21 الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشاراً بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم السبت 29-8-2026.

عيار 21 ينخفض

فقد سعر عيار 21 الأكثر انتشارا بمقدار 150 جنيها في المتوسط.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر عيار 21

بلغ آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6336 جنيها للشراء و 62755 جنيها للبيع.

الذهب يتراجع

وتراجع سعر جرام الذهب مقدار 150 جنيها على الأقل.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب 6336 جنيها في آخر تحديث له .

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7240 جنيها للشراء و 7171 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6636 جنيها للشراء و 6573 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6335 جنيها للشراء و 6275 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5430 جنيها للشراء و 5378 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.68 ألف جنيه للشراء و 50.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4455 دولار للشراء و 4454 دولار للبيع

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر الذذهب

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