بعد ساعات من بدء التعاملات | تفاصيل عيار 21 الآن

تراجع سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشاراً بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم السبت 29-8-2026.

عيار 21 ينخفض

فقد سعر عيار 21 الأكثر انتشارا بمقدار 150 جنيها في المتوسط.

آخر تحديث لسعر عيار 21

بلغ آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6336 جنيها للشراء و 62755 جنيها للبيع.

الذهب يتراجع

وتراجع سعر جرام الذهب مقدار 150 جنيها على الأقل.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب 6336 جنيها في آخر تحديث له .

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7240 جنيها للشراء و 7171 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6636 جنيها للشراء و 6573 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6335 جنيها للشراء و 6275 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5430 جنيها للشراء و 5378 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.68 ألف جنيه للشراء و 50.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4455 دولار للشراء و 4454 دولار للبيع