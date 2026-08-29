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هادي حسين يحصد برونزية الجودو في دورة ألعاب البحر المتوسط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هادي حسين يحصد برونزية الجودو في دورة ألعاب البحر المتوسط

هادي حسين
هادي حسين
إسلام مقلد

توج البطل المصري هادي حسين بالميدالية البرونزية في منافسات وزن فوق 100 كجم بمنافسات الجودو، ضمن دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، المقامة حاليا في مدينة تارانتو الإيطالية.

ونجح هادي حسين في حسم مباراة الميدالية البرونزية أمام الكرواتي ميكيتا سفيريد، بالفوز عليه عن طريق الإيبون، ليحصد الميدالية البرونزية ويضيف إنجازا جديدا للبعثة المصرية في منافسات الجودو.

34 ميدالية متنوعة

وببرونزية هادي حسين في منافسات الجودو، ارتفع رصيد مصر إلى 34 ميدالية متنوعة في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، بواقع 11 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و12 ميدالية برونزية.

وتقام منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

23 لعبة رياضية

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.

هادي حسين الميدالية البرونزية الجودو دورة ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026

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