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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بدأ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026، استقبال طلبات تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة الناجحين في الثانوية العامة لعام 2026، بحد أدنى 50% للنظامين الحديث والقديم، وكذلك الطلاب المتخلفين عن تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد على شبكة الإنترنت:

https://tansik.digital.gov.eg

ويستمر تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية حتى يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تأجيل إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول)، لحين تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لعام 2026، وذلك تمهيدًا لإعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة كاملة.

وناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الثالثة، ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، واتباع التعليمات المنشورة على موقع التنسيق الإلكتروني، والتأكد من تسجيل الرغبات بصورة صحيحة قبل انتهاء فترة التسجيل.

تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات تنسيق المرحلة الثالثة

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