بعد انتشار الفيديو.. إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم وإحالتها للتحقيق بسبب تعديها على مواطن

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم عن العمل وإحالتها إلى الشؤون القانونية المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على خلفية تعديها باللفظ والإشارات الخادشة على أحد المواطنين أثناء تلقيه الخدمة.

وجاء القرار قبل انتشار مقطع فيديو وثق الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تأكيدات من رئيس الهيئة اللواء جمال عوض بعدم التهاون مع أي تجاوز يمس كرامة المواطنين، والإصرار على تطبيق أعلى معايير الانضباط والمهنية داخل كافة المقرات التأمينية.

إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم عن العمل

وكشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم عن العمل لتعديها على مواطن أثناء تلقيه الخدمة بالمكتب .

وأكد المصدر لـ “صدى البلد” أن مدير مكتب تأمينات الهرم قام بوقف الموظفة عن العمل وإبلاغ الإدارة المركزية بالواقعة، وتم إحالة الموظفة إلى الشؤون القانونية المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة لإتخاذ الإجراء القانونى وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك. كما أكد المصدر تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وايقافها عن العمل فور حدوث الواقعة وقبل انتشار الفيديو المتداول على الفيسبوك .

يذكر أن عددا من المواطنين تداولوا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يوثق تعدى موظفة بمكتب تأمينات الهرم على أحد المواطنين أثناء تلقيه الخدمة، وقيامها بالتعدى بالألفاظ المسيئة، واستخدام إشارات خادشة بالأيدي خلال المشادة ، الأمر الذى أدى إلى تدخل مواطنين آخرين ولكنها واصلت فى التعدى والإساءة دون توقف .

وشدد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، على أن حسن معاملة المواطنين والتعامل معهم بكل احترام وتقدير يمثلان أحد المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الهيئة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير المهنية والانضباط في كافة المناطق والمكاتب التأمينية، وعدم السماح بأي تصرفات أو ممارسات لا تتفق مع طبيعة العمل الخدمي الذي تقدمه الهيئة للمواطنين. وأكد أن حقوق المواطنين وكرامتهم محل اهتمام دائم، وأنها لا تتهاون مع أي مخالفة أو تجاوز، مع الالتزام الكامل بتطبيق القواعد والإجراءات القانونية على الجميع.