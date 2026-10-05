ترامب يفجر مفاجأة بشأن البنزين.. أوكرانيا وراء ارتفاع الأسعار وليس مضيق هرمز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أن مشكلة ارتفاع أسعار البنزين مردها استهداف أوكرانيا لمصافي النفط الروسية.

وأضاف ترامب، أن ما يرفع أسعار البنزين حاليا لم يعد مضيق هرمز وكميات قياسية من النفط تتدفق عبر المضيق بصورة شبه يومية.

وأمس الأحد، أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أن الرئيس ترامب كان على دراية كاملة بالمخاطر التي تهدد تدفقات الطاقة في المنطقة عندما اتخذ قراره بالقيام بعمل عسكري ضد إيران، لكنه أكد أن "العالم لا يمكنه تحمل وجود إيران مسلحة نوويا".

وقال رايت -في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية اليوم الأحد- "لقد كان يعلم أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة على المدى القصير، وقال: "سأتحمل تبعات ذلك، لكن علي فعل الصواب'".