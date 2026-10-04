وزير الطاقة الأمريكي: ترامب يدرك مسبقا مخاطر حرب إيران على تدفقات النفط

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب كان على دراية كاملة بالمخاطر التي تهدد تدفقات الطاقة في المنطقة عندما اتخذ قراره بالقيام بعمل عسكري ضد إيران، لكنه أكد أن "العالم لا يمكنه تحمل وجود إيران مسلحة نوويا".

وقال رايت -في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية اليوم الأحد- "لقد كان يعلم أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة على المدى القصير، وقال: "سأتحمل تبعات ذلك، لكن علي فعل الصواب'".

وعانى الأمريكيون من ضغوط مالية جراء الارتفاع الكبير في أسعار البنزين والديزل خلال الأشهر الأخيرة. إلا أن إدارة ترامب أشارت إلى التهديد المحتمل الذي قد تشكله إيران المسلحة نوويا، وكيف يمكن أن تمثل تهديدا طويل الأمد لأسعار الطاقة. وقد دافع رايت عن موقف ترامب اليوم، مؤكدا أنه اتخذ "موقفا حازما بأن إيران...لا يمكنها ولن تمتلك أسلحة نووية".

وأعرب رايت عن ثقته في انخفاض الأسعار، مشيرا إلى عوامل عدة، منها زيادة الإمدادات القادمة عبر مضيق هرمز وارتفاع إنتاج البنزين في الولايات المتحدة، وتراجع حركة القيادة مع انتهاء موسم الصيف. ورداً على سؤال عما إذا كان يتوقع انخفاض الأسعار خلال الأسابيع الأربعة المقبلة -في وقت يواجه فيه الجمهوريون ظروفا صعبة قبيل انتخابات التجديد النصفي- أجاب رايت قائلا: "بالتأكيد".



