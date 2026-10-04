كريس رايت: ترامب حازم في منع إيران من امتلاك سلاح نووي

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخذت قرارًا حاسمًا بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مشددًا على أن واشنطن تبحث جميع الخيارات المتاحة لتحقيق هذا الهدف.

وقال رايت، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، إن ترامب يرى أن إيران، التي وصفها بأنها «أكبر نظام راعٍ للإرهاب في العالم»، لا يمكن السماح لها بامتلاك أسلحة نووية.

وأوضح أن الولايات المتحدة تدرس سبل تحقيق ذلك اقتصاديًا، إلى جانب الاستعداد لما قد يتطلبه الأمر من إجراءات عسكرية، مشددًا على أنه لا يمكن ترك إيران مسلحة نوويًا للإدارة الأمريكية المقبلة، لما يمثله ذلك من تهديد للسلام والاستقرار العالمي.

وأضاف أن موقف ترامب لم يكن مدفوعًا بحسابات سياسية، مشيرًا إلى أنه لو كان الأمر كذلك لكان بإمكان الرئيس تأجيل القرار وترك الملف للإدارة المقبلة.

وأشار رايت إلى أن ترامب كان يدرك أن تحركاته قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة على المدى القصير، لكنه اختار تحمل هذه التداعيات، مؤكدًا أن منع إيران من امتلاك السلاح النووي هو «الشيء الصحيح» الذي يتعين القيام به.

ولفت وزير الطاقة الأمريكي إلى أن ترامب كان مدركًا أيضًا للمخاطر التي قد تهدد تدفقات الطاقة من منطقة الخليج، مؤكدًا أن الرئيس يرى أن العالم «لا يستطيع تحمل إيران مسلحة بأسلحة نووية»، وأنه لن يسمح بحدوث ذلك.