مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

ذكرت صحيفة وورلد سوشيلست أن تسارع الأحداث صارت لاتدع مجالاً للشك في أن إدارة ترامب، بتواطؤ من المؤسسة السياسية الأمريكية بأكملها، تُحضّر لتصعيد خطير في الحرب مع إيران.

فبعد فشلها في تحقيق أهدافها عبر قصف مكثف هائل ثم حصار للبلاد، يُحضّر البيت الأبيض لمحاولة يائسة جديدة، قد تشمل نشر قوات برية أو حتى استخدام أسلحة نووية.

وبحسب أندريا دامون، يكمن الخطر الأكبر في الفجوة الشاسعة بين حجم ما يُحضّر له ومدى إدراك الرأي العام له.

فقبل شهر واحد من انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، قوبلت مؤامرة ترامب لتصعيد الحرب بصمت مطبق من قِبل الحزب الديمقراطي، الذي لم يُحرّك ساكناً لتنبيه الرأي العام إلى الهجمة التي تُحضّر لها الإدارة ضد إيران.

في 22 سبتمبر، هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الأمم المتحدة بـ"إبادة الجمهورية، وبسرعة".

وجاء تهديده عقب اجتماع سري في البيت الأبيض، نقله الصحفي سيمور هيرش في 10 يونيو، حيث تحدث ترامب "عن خيار نووي قد يؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل أسرع".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في 25 سبتمبر أن ترامب "أبلغ مساعديه أنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر".



وذكرت الصحيفة الشهر الماضي أنه تم إطلاعه في أغسطس على خيارات تشمل "إرسال قوات برية للاستيلاء على الجزر الإيرانية القريبة من هرمز" .

ووفق المحللين، فإن اجتماع اعضاء الإدارة الأمريكية بقيادة نائب ترامب، جي دي فانس قد يكون على الأغلب قد تطرق لمناقشة هذا الأمر بإيعاز من ترامب.