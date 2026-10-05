السلطات الأمريكية تلقي القبض على عميلة صينية

ألقت السلطات الأمريكية القبض على امرأة من ولاية كاليفورنيا، الأحد، في مطار لوس أنجلوس الدولي، أثناء محاولتها مغادرة الولايات المتحدة متجهة إلى الصين، على خلفية اتهامها بالعمل كعميلة غير مسجلة لجمهورية الصين الشعبية.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي الأول بيل إسايلي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية «إكس»، إن وانيينج تشانج، المعروفة أيضًا باسم «هيذر»، والبالغة من العمر 34 عامًا، من مدينة إرفاين، ألقي القبض عليها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس، بناءً على شكوى اتحادية تتهمها بالعمل كعميلة غير مسجلة لجمهورية الصين الشعبية.

وبحسب إفادة خطية، سافرت تشانج إلى مدينة سياتل في عام 2025، وقامت، بتوجيه من مسؤولين صينيين، بمراقبة أحد الأقارب المقربين لمسؤول حكومي تايواني.

ووفقًا للسلطات الأمريكية، أرسلت تشانج إلى مسؤولين صينيين صورًا ومقاطع فيديو ومعلومات عن لوحات السيارات، كما نسقت الرحلة مع أحد شركائها، واستخدمت أساليب لتجنب اكتشاف أنشطتها.

وقال إسايلي إن تشانج لم تُخطر المدعي العام الأمريكي بأنها كانت تتصرف نيابة عن حكومة أجنبية، وهو ما يشكل مخالفة اتحادية وفقًا للاتهام.

ومن المقرر أن تمثل تشانج أمام محكمة اتحادية في لوس أنجلوس، الاثنين، لبدء إجراءات القضية.