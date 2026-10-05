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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: حكومة نتنياهو لم تتعلم شيئا من 7 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

اتهم رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنها «لم تتعلم شيئًا على الإطلاق» من هجمات 7 أكتوبر 2023، وذلك على خلفية حادثة طائرة فلاي دبي التي أثارت انتقادات داخل إسرائيل.

وقال آيزنكوت، زعيم حزب يشار المعارض، في منشور عبر منصة «إكس»، إن «أولئك الذين يرفضون التحقيق ويهربون من المسؤولية بدافع الخوف لا يمكنهم منع الكارثة القادمة».

وطالب آيزنكوت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجيف بالاستقالة على خلفية الحادث، معتبرًا أن نتنياهو كان يجب أن يقيلها إذا لم تتنح من تلقاء نفسها، مؤكدًا أن الحكومة التي تعمل بصورة صحيحة كان يتعين أن تتحمل فيها الوزيرة المسؤولية.

كما دعا زعيم المعارضة الإسرائيليين إلى المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر، متعهدًا بتقديم «قيادة جديرة ومسؤولة» خلال أقل من شهر.

وفي السياق ذاته، وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت حادثة فلاي دبي بأنها «فشل مروع ومروع»، وربطها بالإخفاقات التي أحاطت بأحداث 7 أكتوبر.

وكانت رحلة فلاي دبي رقم FZ1073، المتجهة من دبي إلى تل أبيب، قد حولت مسارها إلى مدينة تبوك السعودية يوم الأربعاء، عقب مشادة داخل قمرة القيادة.

وقالت السلطات الإماراتية إن التحقيق الأولي أظهر أن مساعد الطيار هاجم قائد الطائرة بفأس، وحاول السيطرة عليها، قبل أن تهبط الطائرة بسلام، فيما لا يزال التحقيق مستمرًا لتحديد ملابسات الحادث ودوافعه.

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت بنيامين نتنياهو هجمات 7 أكتوبر 2023 إسرائيل

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