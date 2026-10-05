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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: الرئيس السيسي وصلنا لبر الأمان وسط عالم مضطرب.. شاء من شاء وأبى من أبى

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على استقرار الدولة، مؤكدًا أن ما تشهده البلاد من حالة أمن وطمأنينة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد.

خالد الجندي: الرئيس السيسي حافظ على الوطن في أبهى حال

وقال الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين،  إن “الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله شاء من شاء وأبى من أبى، حافظ على الوطن في أبهى حال”، مشيرًا إلى أن العالم يشهد صراعات وأزمات متلاحقة، بينما تتمتع الدولة بحالة من الاستقرار النسبي.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن القيادة لم تنخرط في مغامرات أو صراعات غير محسوبة، بل اتسمت قراراتها بالحكمة والبصيرة، ما ساهم في الحفاظ على الأمن الداخلي وتجنب تداعيات الأزمات المحيطة.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن متابعة المشهد الدولي تكشف حجم التحديات التي تواجهها الدول، لافتًا إلى أن كثيرًا من المناطق تشهد اضطرابات وصراعات، في حين تحافظ الدولة على تماسكها واستقرارها.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الرئيس يحظى بتقدير واحترام على المستوى الدولي، معتبرًا أن ذلك انعكاس لسياسات متوازنة ونهج قائم على الحفاظ على مصالح الدولة وتعزيز مكانتها.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أهمية تقدير ما تحقق من استقرار، داعيًا إلى دعم الجهود المبذولة للحفاظ على أمن الوطن، وعدم الانسياق وراء محاولات التشكيك أو التقليل من هذه الجهود.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن احترام الشعائر الدينية، الإسلامية والمسيحية، يمثل أحد ملامح الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا التوازن يعزز من وحدة المجتمع وتماسكه.

وأكد الشيخ خالد الجندي على ضرورة الحفاظ على حالة الاستقرار، ومواصلة العمل لتعزيزها في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الرئيس السيسي الوطن

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