خالد الجندي: الإخوان الإرهابية تزرع الفتنة وتتهم المخالفين لها بالخيانة.. فيديو

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المجتمع الإسلامي استطاع عبر تاريخه استيعاب الخلافات الفقهية والعلمية، لكنه لا يزال يعاني من أزمة في تقبّل الخلاف السياسي، معتبرًا أن هذه الإشكالية تمثل أحد أبرز أسباب التوتر داخل المجتمعات.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم أن الناس استوعبوا وجود اختلافات بين الأئمة الأربعة، مثل الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل، رضي الله عنهم، وقبلوا أن لكل منهم اجتهاده ورؤيته، بل وقد يختار البعض مذهبًا معينًا، مع الاعتراف ببقية المذاهب.

وأضاف أن هذا القبول امتد إلى علوم الحديث، حيث يدرك العلماء اختلاف التقييم بين “صحيح” و”حسن” و”ضعيف”، وكذلك الخلافات في الروايات التاريخية، وحتى في تفسير القرآن الكريم، مؤكدًا أن هذا التنوع كان دائمًا جزءًا من طبيعة العلوم الإسلامية.

الاختلاف في الفقه والسياسة

وأشار الجندي إلى أن المشكلة تظهر عندما يتعلق الأمر بالسياسة، قائلاً: “بنقبل الخلاف في الفقه والحديث والتفسير، لكن مش قادرين نستوعب إن يكون ليك رأي سياسي مختلف عني”، مؤكدًا أن عدم تقبل الرأي الآخر في هذا المجال يمثل أزمة حقيقية.

وانتقد ما وصفه بنهج جماعة الإخوان الإرهابية، معتبرًا أن مشكلتهم الأساسية هي عدم الاعتراف بالآخر، وعدم تقبل أي رأي مخالف، موضحًا أنهم يلجأون إلى تصنيف المختلفين معهم بأوصاف مثل “عميل” أو “تابع للسلطة” أو غيرها من الاتهامات.

وأضاف أن هذه الممارسات تهدف إلى فصل المجتمع عن دولته ومؤسساته، وإضعاف الثقة بين المواطنين والرموز العامة، مؤكدًا أن ذلك يؤدي في النهاية إلى تفكيك المجتمعات وزعزعة استقرارها.

وأشار الجندي إلى أن هذه الجماعات تسعى إلى احتكار الخطاب الديني وتوظيفه لخدمة أهدافها، محذرًا من خطورة هذا التوجه، لأنه يؤدي إلى خلط الدين بالمصالح السياسية، ويؤثر على وعي الناس.

وشدد على أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب فهمًا أعمق لفكرة الاختلاف، وقبول التعدد في الرؤى، خاصة في القضايا السياسية، مؤكدًا أن غياب هذا الوعي هو ما أدى إلى تفاقم المشكلات داخل المجتمعات.