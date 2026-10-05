خالد الجندي: عدم التطبيل للوطن خيانة.. والمعركة مع الطابور الخامس مستمرة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المعركة ضد ما وصفه بـ“الطابور الخامس” ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى أنها وصلت إلى درجة من الضراوة لم تشهدها البلاد من قبل، في ظل محاولات مستمرة لتشويه إنجازات الدولة والنيل من قدراتها ورموزها.

خالد الجندي يحذر: حملات ممنهجة تسعى لتقويض الثقة في ما تحقق من إنجازات

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن هذه المواجهة تستهدف “بطولات الوطن وقوامه وقدرته ورجاله”، مؤكدًا أن هناك حملات ممنهجة تسعى لتقويض الثقة في ما تحقق من إنجازات، لافتًا إلى أن المعركة الحالية لم تعد تقليدية، بل تعتمد على التأثير في الوعي العام.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الحلقات الأخيرة التي قدمها تضمنت أرقامًا وبيانات “أزعجت أعداء الوطن بشكل غير عادي”، وكذلك ما وصفه بجماعات الإسلام السياسي، مؤكدًا أن ردود الفعل التي وصلت إلى حد الهجوم الحاد تعكس تأثير هذه الرسائل ووصولها إلى الجمهور.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن ما وصفه بحملات الهجوم والانتقادات الحادة، دليل على أن الرسالة قد وصلت وأن هناك حالة من الاستيعاب لدى المواطنين، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج يكشف الحقائق ويواجه محاولات التشويه.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أهمية دعم الوطن والإشادة بالإنجازات، قائلاً إن “عدم التطبيل للوطن خيانة”، معتبرًا أن إبراز الإيجابيات يمثل نوعًا من الولاء والانتماء، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “من لم يشكر الناس لم يشكر الله”.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن الإسلام يدعو إلى إعمال العقل والتفكر، ولا يغلق باب التفكير، بل يحث على المعرفة، مستشهدًا بقوله تعالى: «اقرأ باسم ربك الذي خلق»، موضحًا أن أول ما نزل من الوحي كان دعوة للعلم وبناء الإنسان على أسس من الوعي والمعرفة.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن معركة الوعي مستمرة، داعيًا إلى التمسك بالعقل والتحقق من المعلومات، والعمل على دعم استقرار المجتمع في مواجهة التحديات المختلفة.