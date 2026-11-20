قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد إحالة محمد إبراهيم، المدير الفني لمنتخب الناشئين، إلى التحقيق، على خلفية ما بدر منه خلال مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، وذلك بعد تلقي شكوى رسمية من رئيس لجنة الحكام بالاتحاد بشأن الواقعة.

كما قرر الاتحاد إحالة حكمي اللقاء إلى التحقيق، للوقوف على ما شهدته المباراة من أخطاء تحكيمية، وتقييم الأداء التحكيمي، في إطار حرص الاتحاد على مراجعة كافة الأحداث التي صاحبت المباراة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.



وقرر رئيس لجنة الحكام باتحاد اليد تقديم شكوى ضد محمد إبراهيم مدرب منتخب الناشئين بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية في نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك، وإحالة حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي سوبر اليد للتحقيق بسبب القرارات التحكيمية.