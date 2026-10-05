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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بناء 14794 مسجدا.. خالد الجندي: إنجازات الدولة لا تقتصر على جوانب مادية فقط

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية يعكس حجمًا كبيرًا من الإنجازات في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى تطور البنية التحتية من طرق وكباري ومحطات كهرباء وتحلية مياه، إلى جانب المدارس والمستشفيات والمشروعات الخدمية.

خالد الجندي: بناء 14794 مسجدًا رسالة واضحة أن الدولة تحترم الدين

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن هذه الإنجازات لم تقتصر على الجوانب المادية فقط، بل امتدت إلى المجال الديني، مؤكدًا أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا ببناء المساجد وتطويرها، قائلاً: “من 2014 حتى الآن تم إنشاء نحو 14794 مسجدًا”، داعيًا إلى التركيز في هذا الرقم باعتباره دلالة واضحة على حجم الجهد المبذول.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن تكلفة هذه المساجد بلغت نحو 28 مليار جنيه، موضحًا أن الهدف من ذلك هو وضعها تحت الإشراف المنظم لوزارة الأوقاف والأزهر الشريف، بما يضمن ضبط الخطاب الديني وحماية المنابر من الأفكار المتطرفة.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن هذه الخطوة ساهمت في إعادة تنظيم العمل الدعوي داخل المساجد، ومنع استغلالها من قبل عناصر غير مؤهلة، مؤكدًا أن “استعادة المساجد وتنظيمها لم يكن أمرًا سهلاً، بل احتاج إلى جهد كبير وتحديات متعددة”.

وانتقد الشيخ خالد الجندي ما وصفه بمحاولات بعض الجماعات، مثل جماعة الإخوان المسلمين، استغلال المساجد لنشر أفكارها، مؤكدًا أن هذه الجماعات لم تعتمد على البناء أو التطوير، بل كانت تسعى للسيطرة على المنابر واستخدامها لتحقيق أهدافها.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن حماية المنابر تمثل جزءًا أساسيًا من حماية المجتمع، خاصة في ظل محاولات نشر الفكر المتطرف، مؤكدًا أن تنظيم الخطاب الديني يساهم في تعزيز الوعي والاستقرار داخل المجتمع.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن ما تحقق من إنجازات، سواء في البنية التحتية أو في تنظيم الشأن الديني، يمثل خطوة مهمة نحو بناء دولة مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات.

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خالد الجندي الإنجازات إنجازات الدولة

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