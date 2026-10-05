فاتورة كهرباء أكتوبر 2026 .. الاستعلام برقم العداد وطرق السداد

يبحث آلاف المواطنين منذ بداية شهر أكتوبر 2026 عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ، لمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري وسداد المستحقات دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار شركات توزيع الكهرباء والانتظار لفترات طويلة، وتتيح الخدمات الإلكترونية للمواطن الوصول إلى بيانات الفاتورة ومتابعة الاستهلاك وسداد القيمة المستحقة من خلال وسائل إلكترونية متعددة.

كيف تستعلم عن فاتورة كهرباء أكتوبر 2026؟

يمكن للمواطن الاستعلام عن فاتورة كهرباء أكتوبر 2026 إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لخدمات الكهرباء أو موقع وزارة الكهرباء، مع إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالعداد أو المشترك، وذلك وفق شركة توزيع الكهرباء التابعة لمحل إقامة المشترك.

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وتتوزع شركات توزيع الكهرباء في مصر على 9 قطاعات، ويضم كل قطاع مجموعة من المحافظات، بما يضمن تغطية مختلف أنحاء الجمهورية، ويختلف قطاع الكهرباء المسؤول عن إصدار الفاتورة بحسب المحافظة التي يوجد بها العداد.

ويتيح الاستعلام الإلكتروني للمشترك معرفة قيمة الاستهلاك الشهري والفاتورة المستحقة دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار شركات توزيع الكهرباء، وهو ما يوفر وسيلة مباشرة لمتابعة بيانات الفاتورة وسداد القيمة المطلوبة من خلال الوسائل المتاحة.

ما شركات توزيع الكهرباء المسؤولة عن المحافظات؟

يختلف قطاع الكهرباء المسؤول عن إصدار الفاتورة بحسب المحافظة، وتتوزع شركات توزيع الكهرباء التسع على المحافظات والمناطق المختلفة على النحو الآتي.

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وتخدم الإسكندرية وبعض المناطق التابعة لمحافظة مطروح. شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وتشمل السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والشرقية. شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وتغطي الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط. شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وتضم الغربية والمنوفية والقليوبية. شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وتشمل محافظات شمال ووسط الصعيد، وهي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد. شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وتغطي محافظات جنوب الصعيد، وتشمل سوهاج والأقصر وقنا وأسوان. شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وتختص بالأحياء الشمالية والشرقية في العاصمة. شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وتشمل البحيرة ومطروح. شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وتغطي الأحياء الجنوبية والغربية، إلى جانب محافظة الجيزة.

كيف تستعلم عن فاتورة الكهرباء من بوابة مصر الرقمية؟

يمكن للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية استخدام بوابة مصر الرقمية للاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رابط إلكتروني موحد، وذلك عبر مجموعة من الخطوات التي تبدأ بالدخول إلى خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

وتتمثل خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر بوابة مصر الرقمية في الآتي.

الدخول إلى خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر بوابة مصر الرقمية. الضغط على خيار «اذهب إلى موقع موفر الخدمة». تحديد المحافظة التابع لها العداد. اختيار الهندسة التابعة لها الوحدة. كتابة رقم العداد في الخانة المخصصة لذلك. الضغط على «إظهار» لعرض بيانات الفاتورة.

وتساعد هذه الخطوات المواطن على الوصول إلى بيانات فاتورة الكهرباء إلكترونيًا، من خلال تحديد المحافظة والهندسة التابعة لها الوحدة، ثم إدخال رقم العداد في الخانة المخصصة والضغط على «إظهار» لعرض بيانات الفاتورة.

هل يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الهاتف؟

تتوفر إمكانية الاستعلام عن بيانات فاتورة الكهرباء باستخدام الهاتف، من خلال الاتصال بالخط الساخن لشركات الكهرباء على الرقم 121، كما يمكن إرسال رسالة نصية تتضمن رقم العداد وكود الشركة عبر الأرقام المخصصة لكل شركة من شركات توزيع الكهرباء التسع.

وتوفر هذه الوسيلة خيارًا إضافيًا أمام المواطنين الراغبين في معرفة بيانات فاتورة الكهرباء دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار شركات التوزيع، حيث يمكن استخدام الهاتف للاستعلام عن البيانات من خلال الوسائل المخصصة لذلك.

ما طرق سداد فاتورة كهرباء أكتوبر 2026؟

بعد معرفة قيمة فاتورة الكهرباء، يستطيع المواطن سداد المستحقات من خلال مجموعة من الوسائل الإلكترونية أو مباشرة عبر شركات التوزيع، بما يتيح أكثر من طريقة لإتمام عملية السداد وفق الوسيلة المتاحة للمشترك.

وتشمل أبرز طرق سداد فاتورة كهرباء أكتوبر 2026 ما يأتي.

المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك أو شركات الاتصالات. منافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة مثل أمان وفوري وضامن. تطبيق «كهرباء ميديا». السداد المباشر من خلال فروع شركات توزيع الكهرباء المنتشرة في مختلف المحافظات.

كيف تختار شركة توزيع الكهرباء التابعة لك؟

يعتمد تحديد شركة توزيع الكهرباء المسؤولة عن إصدار الفاتورة على محل إقامة المشترك والمحافظة التابعة لها الوحدة، إذ تتوزع شركات الكهرباء على 9 قطاعات تغطي مختلف المناطق والمحافظات.

ويستطيع المواطن تحديد الشركة التابعة له من خلال معرفة المحافظة والمنطقة التي يوجد بها العداد، ثم استخدام الوسيلة الإلكترونية المخصصة للاستعلام عن الفاتورة وإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالعداد أو المشترك.

ما أهمية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيًا؟

يتيح الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الكهرباء للمواطن معرفة قيمة الاستهلاك الشهري وسداد المستحقات دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار شركات توزيع الكهرباء والانتظار لفترات طويلة.

كما يوفر للمشترك إمكانية متابعة بيانات الفاتورة واستخدام وسائل إلكترونية متعددة للسداد، سواء من خلال المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك أو شركات الاتصالات، أو منافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة، أو تطبيق «كهرباء ميديا»، أو السداد المباشر من خلال فروع شركات توزيع الكهرباء.

خلاصة الاستعلام عن فاتورة كهرباء أكتوبر 2026

يستطيع المواطنون الاستعلام عن فاتورة كهرباء أكتوبر 2026 إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لخدمات الكهرباء أو موقع وزارة الكهرباء ، مع إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالعداد أو المشترك، كما تتوفر إمكانية الاستعلام من خلال بوابة مصر الرقمية عبر تحديد المحافظة والهندسة التابعة لها الوحدة ثم كتابة رقم العداد والضغط على «إظهار».

وتتوفر كذلك إمكانية الاستعلام عن بيانات الفاتورة باستخدام الهاتف من خلال الخط الساخن لشركات الكهرباء على الرقم 121، إلى جانب إمكانية إرسال رسالة نصية تتضمن رقم العداد وكود الشركة عبر الأرقام المخصصة لكل شركة من شركات توزيع الكهرباء التسع.

وبعد معرفة قيمة الفاتورة، يمكن سداد المستحقات من خلال المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك أو شركات الاتصالات، ومنافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة مثل أمان وفوري وضامن، وتطبيق «كهرباء ميديا»، أو السداد المباشر من خلال فروع شركات توزيع الكهرباء المنتشرة في مختلف المحافظات.