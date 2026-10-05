دفع والاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2026

مع موعد سداد فاتورة الكهرباء الشهرية، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة قيمة استهلاكهم قبل تحصيل الفاتورة، خاصة مع إتاحة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من الخدمات الإلكترونية التي تمكن المشتركين من الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء وسدادها دون الحاجة إلى الانتظار أو التوجه إلى مقر شركة الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2026

وتتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر أكثر من وسيلة إلكترونية للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2026، سواء من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء أو المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2026 عبر موقع الوزارة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2026 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

اختيار قسم الخدمات من الصفحة الرئيسية.

الضغط على خدمة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمشترك، والتي تشمل الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها العميل والرقم القومي المكون من 14 رقما ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها.

الضغط على زر الاستعلام لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء المستحقة.

دفع واستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر المنصة الموحدة

تتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أيضا إمكانية الاستعلام عن قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية إلكترونيا، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى المنصة واختيار الخدمة المطلوبة.

وتتمثل خطوات الاستعلام في اختيار أيقونة استعلم عن الفواتير بعد الدخول إلى المنصة.

ثم الضغط على طلب جديد وتسجيل الدخول إلى الحساب.

إدخال اسم المشترك ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

الضغط على أيقونة استعلام.

وتظهر بعد ذلك قيمة فاتورة الكهرباء المستحقة، ويمكن للمواطن سدادها من خلال المحصل أو في مقر شركة توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى إتاحة عدد من وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

طرق سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا

بعد الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء، يستطيع المواطن اختيار وسيلة السداد المناسبة له، سواء من خلال المحصل أو مقر شركة توزيع الكهرباء التابع لها، أو باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وغيرها من القنوات المعتمدة.

وتأتي إتاحة خدمات الاستعلام والسداد إلكترونيا ضمن خطة قطاع الكهرباء للتوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة إلى التوجه لمقرات الشركات إلا في الحالات التي تستدعي ذلك.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال شركات التوزيع

يمكن للمواطن أيضا معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال الموقع الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء التابعة لمحل إقامته، حيث تتولى شركات التوزيع التسع تقديم خدمات الكهرباء للمشتركين وفقا للنطاق الجغرافي لكل شركة.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

تخدم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عددا من المناطق والأحياء بالقاهرة، من بينها شبرا والساحل وروض الفرج والزيتون والشرابية وحدائق القبة والزاوية الحمراء ومصر الجديدة والنزهة وشرق وغرب مدينة نصر وعين شمس والسلام والوايلي وباب الشعرية.

كما يشمل نطاق الشركة مدينة العبور والقاهرة الجديدة، إلى جانب أجزاء من محافظة القليوبية، ومنها شرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة والخانكة والقناطر الخيرية.

ويمكن للمشتركين التابعين للشركة الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

دفع واستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

تشمل المناطق التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

ويستطيع المشترك الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

يشمل النطاق الجغرافي لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء محافظة البحيرة، بالإضافة إلى مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، ومرسى مطروح بعد الكيلو 66 بطريق الإسكندرية مطروح.

ويمكن للمشتركين التابعين للشركة الاستعلام عن الفواتير الشهرية من خلال الموقع الإلكتروني لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

تقدم شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء خدماتها للمواطنين في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.

ويمكن للمشتركين الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال الموقع الإلكتروني لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

تخدم شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء محافظة الإسكندرية، وتمتد حدود نطاقها الجغرافي حتى الكيلو 66 بطريق الإسكندرية مطروح.

ويستطيع المشترك التابع للشركة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

دفع واستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

يشمل نطاق شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء محافظة القليوبية باستثناء امتداد القاهرة الكبرى، ومحافظة المنوفية باستثناء مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة، بالإضافة إلى محافظة الغربية.

ويمكن للمشتركين التابعين للشركة الاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية من خلال الموقع الإلكتروني لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

تشمل المناطق التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عددا من أحياء القاهرة والجيزة، من بينها عابدين وغرب القاهرة ووسط القاهرة ومنشية ناصر والموسكي والتبين وحلوان و15 مايو والمعادي والبساتين ودار السلام والسيدة زينب ومصر القديمة والخليفة والمقطم.

ويمتد نطاق الشركة ليشمل مناطق العجوزة والدقي والهرم وبولاق والعمرانية وشمال الجيزة وجنوب الجيزة، بالإضافة إلى مدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد وعدد من مراكز ريف الجيزة.

ويستطيع المشترك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

دفع واستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

تغطي شركة القناة لتوزيع الكهرباء عددا من المحافظات والمناطق، من بينها الإسماعيلية والشرقية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، إلى جانب عدد من المدن الجديدة.

ويتمكن العملاء التابعون للشركة من الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني لشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

تتولى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تقديم الخدمة للمشتركين في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا والوادي الجديد.

ويمكن للمواطنين التابعين لنطاق الشركة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال الموقع الإلكتروني لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.