يبحث عدد كبير من المواطنون عن خطوات تحويل عداد الكهرباء إلكترونيًا، والتي يمكن من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي عادت إلى العمل مجددا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتحديثات الفنية التي أجريت عليها، لتستأنف تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين في مختلف المحافظات، ومن أبرزها تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

من الكودي إلى القانوني.. خطوات تحويل عداد الكهرباء إلكترونيًا

وتأتي إعادة تشغيل المنصة في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات على المواطنين، بما يقلل الحاجة إلى التوجه إلى مقار شركات توزيع الكهرباء لتقديم الطلبات وتسليم المستندات.

تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

وتعد خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني من أبرز الخدمات المتاحة عبر المنصة، حيث يمكن للمواطنين الذين استوفوا الموافقات المطلوبة وأتموا إجراءات التصالح المتعلقة بمخالفات البناء التقدم بطلب التحويل إلكترونيا.

وتتيح الخدمة للمواطن رفع المستندات والأوراق المطلوبة عبر المنصة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الخاصة بتقنين وضع العداد وفقا للضوابط والموافقات اللازمة.

تحديث بيانات العدادات الكودية

وتتضمن الإجراءات المرتبطة بالمنصة تحديث بيانات المشتركين وحصر العدادات الكودية وتسجيل معدلات الاستهلاك الفعلي للطاقة.

وتساعد هذه الإجراءات على استكمال البيانات الخاصة بالعدادات والمشتركين، بما يدعم إجراءات تقنين أوضاع العدادات وفقا للمستندات والموافقات المطلوبة.

من الكودي إلى القانوني.. خطوات تحويل عداد الكهرباء إلكترونيًا

متابعة طلب تحويل العداد إلكترونيا

ويمكن للمواطن متابعة موقف الطلب المقدم عبر المنصة إلكترونيا، والتعرف على تطورات الإجراءات المرتبطة به بعد رفع المستندات المطلوبة واستيفاء الموافقات التنظيمية.

كما تتيح الخدمات الرقمية إرسال التنبيهات والإخطارات المتعلقة بالطلبات وفقا للإجراءات المتبعة، بما يوفر على المواطنين الحاجة إلى الاستعلام المتكرر من مقار شركات توزيع الكهرباء.

أهم خدمات منصة الكهرباء الموحدة

توفر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ومن أبرزها.

تقديم طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة إلكترونيا.

تقديم طلبات تركيب العدادات الكهربائية.

خدمات تركيب واستبدال العدادات مسبقة الدفع.

خدمات شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

الاستعلام عن قيمة فواتير الكهرباء.

سداد قيمة الاستهلاك إلكترونيا.

خدمات العدادات الذكية ومتابعة الاستهلاك.

التعرف على المستندات والرسوم المطلوبة لمختلف الخدمات.

تقديم ومتابعة شكاوى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي والتوصيلات غير القانونية.

من الكودي إلى القانوني.. خطوات تحويل عداد الكهرباء إلكترونيًا

منصة الكهرباء ودعم التحول الرقمي

وتسهم المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء في إتاحة عدد من الخدمات للمواطنين إلكترونيا، من خلال تقديم الطلبات ورفع المستندات ومتابعة الإجراءات دون الحاجة إلى التوجه بشكل متكرر إلى مقار شركات توزيع الكهرباء.

وتأتي عودة المنصة للعمل بعد أعمال الصيانة والتحديثات الفنية في إطار استمرار جهود التحول الرقمي بقطاع الكهرباء، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المرتبطة بالعدادات والفواتير وطلبات المشتركين.

كما تستهدف الخدمات الرقمية تحسين آليات تسجيل بيانات المشتركين والعدادات ومتابعة الاستهلاك، بما يساعد على سرعة التعامل مع الطلبات واستكمال الإجراءات وفقا للضوابط والموافقات المطلوبة.

كيفية الاستفادة من خدمات منصة الكهرباء

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة تقديم الطلبات ورفع المستندات ومتابعة الإجراءات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وفقا لنوع الخدمة والمستندات المطلوبة لكل إجراء.