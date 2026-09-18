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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر.. بدء أعمال إصلاح وترميم مدخل إسنا بتكلفة 32 مليون جنيه

محافظ الأقصر يعلن بدء أعمال إصلاح وترميم مدخل إسنا بتكلفة 32 مليون جنيه
محافظ الأقصر يعلن بدء أعمال إصلاح وترميم مدخل إسنا بتكلفة 32 مليون جنيه
شمس يونس

أعلن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بدء أعمال إصلاح وترميم مدخل مركز ومدينة إسنا، وذلك في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية وتحسين حركة المرور، موجهاً بتكليف اللواء أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا، بالإشراف ومتابعة تنفيذ الأعمال.

وتنفذ الهيئة العامة للطرق والكباري – المنطقة الثامنة بقنا أعمال إصلاح الانهيارات وأعمال الزحف الواقعة على جسر ترعة أصفون بمدخل مدينة إسنا، وذلك عقب الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة لتحديد أسلوب الإصلاح والتدعيم.

وأوضح محافظ الأقصر أن المحافظة قامت بتحويل مبلغ 32 مليون جنيه من موازنة المحافظة إلى حساب الهيئة العامة للطرق والكباري، لتغطية تكلفة أعمال الإصلاح التي تتولى الهيئة تنفيذها.

كما قامت المحافظة بتحويل مبلغ 160 ألف جنيه إلى شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وذلك لنقل عمود الضغط العالي الموجود على جانب الترعة، بما يضمن عدم تعارضه مع أعمال الإصلاح ويسمح بتنفيذها وفقاً للاشتراطات الفنية اللازمة.

ووجه محافظ الأقصر بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح، مع استمرار المتابعة الميدانية من رئيس مركز ومدينة إسنا، مؤكداً أنه فور انتهاء الهيئة العامة للطرق والكباري من تنفيذ أعمالها، ستتولى مديرية الطرق والنقل بالمحافظة أعمال رصف الشارع وإعادة فتحه أمام حركة المرور.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود محافظة الأقصر لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مداخل المدن، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي إسنا.

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