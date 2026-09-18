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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الشرقية: الانتهاء من إصلاح كسر بخط طرد العكرة بمحطة طارق بن زياد وإعادة الضخ

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
محمد الطحاوي

أعلن اللواء مهندس محمد عثمان محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الانتهاء من أعمال إصلاح كسر بخط طرد العكرة الخاص بمحطة مياه طارق بن زياد، بمنطقة مفارق الشرطة – شعفورة على ترعة الحسينية المبطنة، وإعادة تشغيل المحطة وضخ المياه للمناطق المتأثرة.

وأوضح مدير عام فرع منشأه ابو عمر أنه فور حدوث العطل، تم الدفع بفرق الصيانة والمعدات اللازمة إلى موقع الكسر، والتعامل معه بشكل فوري، مع تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من الإصلاح وتقليل فترة تأثر الخدمة قدر الإمكان.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل محطة طارق بن زياد وضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتأثرة، والتي شملت منشأة أبو عمر وصان البحرية.

وأكدت الشركة استمرار جاهزية فرق الصيانة للتعامل الفوري مع الأعطال والبلاغات، وسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح، بما يضمن الحفاظ على انتظام واستمرارية خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بمحطة مياه طارق بن زياد

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