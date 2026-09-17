تموين الشرقية تحرر 921 محضرا للمخالفين خلال حملات على الأنشطة التجارية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها قائلاً : لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة على مدار المحافظة و أسفرت تلك الجهود، عن تحرير (٩٢١) محضراً تموينياً متنوعاً.

وأشار إلي أنه تم تحرير (٦٧٢)محضراً حيال أصحاب المخابز البلدية و السياحية و المطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعه منها: إنتاج خبر ناقص في الوزن ،انتاج خبز مخالف للإشتراطات والمواصفات التموينية ، توقف المخبز عن الإنتاج بدون عذر ، وضبط مخابز تعمل بدون ترخيص وتحرير (٢٤٩) محضر حيال أصحاب المحال التجارية أثناء حملات تفتيشية للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للبيع امام المواطنين.

أكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالقوانين التموينية، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.