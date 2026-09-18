أحمد حمدي: الزمالك جوهرة ثمينة لكنه يعاني من أزمات كبيرة وسوء إدارة

أكد أحمد حمدي، خلال تصريحات لبرنامج «الناظر»، أنه وافق على الانتقال إلى نادي الزمالك لرغبته في الانضمام إلى منتخب مصر، موضحًا أن الأهلي رفض عدة عروض احترافية تلقاها، من بينها عرضان من سبورتنج براجا البرتغالي وأودينيزي الإيطالي.

الزمالك

وتحدث أحمد حمدي عن تجربته مع الأندية، قائلًا إن الاتحاد السكندري يمتلك كل الأجواء والقدرات، إلى جانب إدارة قادرة على توفير أسباب النجاح، فيما وصف الزمالك بأنه «مثل الجوهرة الثمينة»، مؤكدًا أنه يستحق معاملة أفضل من المسؤولين عنه.

وأضاف أحمد حمدي: «اللعب لنادي الزمالك من أفضل قرارات حياتي، بسبب حب وتقدير جماهيره الذي أجده في كل مكان»، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى الاستمرار مع الفريق من أجل الجماهير، لكنه يرى أن الزمالك يعاني من أزمات كبيرة وسوء إدارة.