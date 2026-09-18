طلب مستحقاته فأحالوه للتحقيق.. أحمد حمدي يكشف تفاصيل أزمته مع الزمالك

كشف أحمد حمدي لاعب الزمالك تفاصيل ازمته مع الفريق واحالته للتحقيق .

وأكد حمدي حمدي في تصريحات تلفزيونية انه بذل قصارى جهده في الزمالك على الرغم من وجود أزمات طوال الوقت .

وأضاف أنهزحتى الآن لم يحصل على مستحقاته، وأنه تواصل مع جون إدوارد وعبد الرحمن إسماعيل من أجلها لكنهما رحلا.

وتابع انه تواصل مع مسؤول آخر داخل الزمالك بعد رحيل جون إدوارد، لكن لم يجد رد واضح.

وتابع: في الفترة الأخيرة، تم استبعادي، وقالوا مسؤولي الأبيض حينها أنني مصاب وصمت رغم أنني كنت سليم.

واختتم: واقعة إحالتي للتحقيق في الزمالك انتهت دون أي إدانة لي، ويعني ذلك أنني كنت على حق، رغم ذلك حزين لأن الزمالك ولاعبيه لا يستحقون هذه الأزمات.