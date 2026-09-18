بيراميدز في الصداره والأهلي ثالثا ...جدول ترتيب الدوري المصري

يحتل فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب الفوز أمس أمام الشرقية إنبي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي صاحب المركز الثالث

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الخامسة كالتالي :



1-بيراميدز – 15 نقطة

2-الزمالك – 13 نقطة

3-الأهلي – 13 نقطة

4-سيراميكا كليوباترا– 12 نقطة

5-مودرن سبورت – 10 نقاط

6-الاتحاد السكندري – 10 نقاط

7-المقاولون العرب – 7 نقاط

8-السويس بتروجت – 7 نقاط

9-طلائع الجيش – 7 نقاط

10-زد – 7 نقاط

11-القناة – 6 نقاط

12-المصري – 6 نقاط

13-البنك الأهلي – 6 نقاط

14-وادي دجلة – 5 نقاط

15-الشرقية إنبي – 4 نقاط

16-سموحة – 4 نقاط

17-أبو قير للأسمدة – 3 نقاط

18-الجونة – نقطتان

19-بترول أسيوط – نقطتان

20-غزل المحلة – نقطة واحدة