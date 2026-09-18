مفاجآت ريس.. السرعة والأداء قبل الأسماء في لقاء طرابزون وجالطة سراي

يستعد الألماني توماس ريس، المدير الفني الجديد لفريق طرابزون سبور، لخوض أول اختبار له مع الفريق عندما يواجه جالطة سراي، ضمن منافسات الدوري التركي.

وتشير تقارير تركية إلى أن ريس قد يجري تغييرات على تشكيل طرابزون سبور خلال مواجهة جالطة سراي، في ظل رغبته في تطبيق أفكاره الفنية منذ المباراة الأولى.

وبحسب موقع Trabzon 360 Haber، فإن تصريحات المدرب الألماني الأخيرة أثارت التكهنات بشأن التشكيل المنتظر، خاصة بعدما تحدث عن رغبته في الاعتماد على الأجنحة السريعة والعناصر التي تتمتع بالديناميكية.

وقال ريس: "أريد أن ألعب بأجنحة سريعة جدًا، والديناميكية التي أبحث عنها موجودة في طرابزون سبور".

استعدادات طرابزون سبور لمواجهة جالطة سراي

ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يترجم المدير الفني أفكاره سريعًا داخل الملعب، مع احتمالية جلوس كل من بول أونواتشو وستيفان سافيتش على مقاعد البدلاء أمام جالطة سراي، في ظل علامات الاستفهام حول مستوى الثنائي خلال الفترة الأخيرة.

ويبحث ريس عن بداية قوية مع طرابزون سبور، خاصة أن مواجهة جالطة سراي تمثل اختبارًا صعبًا للمدرب الألماني في مستهل مهمته مع الفريق.