رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في افتتاح الدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» ومهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني

تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في افتتاح فعاليات الدورة العاشرة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»، ومهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة زينة توكل، عضوة المجلس والمديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأستاذة سهير عبد القادر، رئيسة ومؤسسة ملتقى «أولادنا»، ولفيف من السفراء والفنانين والشخصيات العامة.

وأكدت المستشارة أمل عمار أهمية ملتقى «أولادنا»، كونه أحد الفعاليات المهمة التي تسهم في إبراز مواهب الأشخاص ذوي القدرات الخاصة وإبداعاتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة والتعبير عن قدراتهم من خلال الفن والثقافة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتمكين الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، والعمل على توفير بيئة داعمة تتيح لهم الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في مختلف المجالات، بما يعزز حضورهم الفاعل في المجتمع.

وأشادت رئيسة المجلس بالدور الذي يقوم به الملتقى على مدار عشر سنوات في إتاحة فرص للتواصل والتبادل الثقافي والفني بين المشاركين من مختلف دول العالم، مؤكدة أهمية استمرار هذه الفعاليات التي تسهم في بناء جسور التواصل وتعزيز قيم المساواة وتكافؤ الفرص.

كما وجهت المستشارة أمل عمار الشكر والتقدير إلى الدكتورة سهير عبد القادر، مؤسسة ورئيسة الملتقى، على جهودها المتواصلة في تنظيم الملتقى ودعم مواهب الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، وما قدمته على مدار السنوات الماضية من إسهامات في تعزيز حضورهم في المشهد الفني والثقافي

وشهد حفل الافتتاح مشاركة الفنانة صفاء أبو السعود، عضوة المجلس، التي قدمت استعراضًا غنائيًا، في إطار دعمها المتواصل لفنون الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، ومساندتها لرسالة الملتقى في تسليط الضوء على مواهبهم وإبداعاتهم، وتعزيز دور الفن كوسيلة للتعبير عن قضاياهم ونشر الوعي بأهمية دمجهم في المجتمع.

وتشهد الدورة العاشرة من الملتقى مشاركة وفود من 54 دولة عربية وأجنبية، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية وعروض الأفلام التي يقدمها طلاب الجامعات من مصر وعدد من الدول.

وتتزامن الدورة الحالية مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية، فيما تقام فعاليات الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا» خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر الجاري