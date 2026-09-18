لتجربه عدد من الشباب.. الزمالك يستعد لمواجهة زد

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية مساء الاثنين المقبل استعدادا للفتره المقبله

ويستعد الزمالك لمواجهة زد في كأس الرابطه يوم 8 أكتوبر المقبل في تمام الساعه 8 مساء بتوقيت القاهرة

و قرر الجهاز الفني مشاركه عدد من الشباب للوقوف علي مستواهم وهم أحمد الجفالي و أحمد صفوت و محمد حمد و حسام عاشور

وكان الجهاز الفني للزمالك قد قرر منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام من التدريبات الجماعية، عقب الفوز على غزل المحلة في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري، ليرفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة، ويتصدر جدول ترتيب المسابقة