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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نهاية مأساوية لـ 5 شباب.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم مصر الجديدة

حادث السيارة
حادث السيارة
محمد شراط

شهدت منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة حادث تصادم بين عدد من السيارات، أسفر عن مصرع 5 شباب، وسط حالة من الحزن، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الحادث 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور تحركت قوات الأمن والجهات المختصة إلى مكان البلاغ لإجراء المعاينات اللازمة والوقوف على تفاصيل الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين أن التصادم أسفر عن مصرع 5 شباب، وتم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بشأن الواقعة.

أسماء ضحايا حادث مصر الجديدة

وجاءت أسماء ضحايا الحادث كالتالي:  أبو بكر حسام محمد، سعد فرحان حسن، ياسين محمد حسني، وعمار إيهاب أحمد، حمزة محمود جودة.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع التصادم، وتحديد المسؤوليات، بينما تم تحرير المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

حادث مصر الجديدة حادث النزهة الجهات الأمنية أسماء 5 متوفين ضحايا الحادث

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