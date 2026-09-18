مهما اختلفت العلاقات.. حسن التعامل واحترام الآخرين من مبادئ الإسلام

كشف الشيخ محمد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، أن الاحترام يمثل قيمة أخلاقية رفيعة، ويعد ترجمة عملية لدعوات الأنبياء والرسل التي ركزت على تزكية الجانب الأخلاقي لدى الإنسان، مؤكدًا أن احترام الآخرين من أجمل صور التعامل الإنساني.

وأضاف الشيخ محمد كيلاني خلال لقائه مع حياة مقطوف ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن القرآن الكريم والسنة النبوية قدما نماذج واضحة لكيفية التعامل باحترام مع الآخرين، مهما اختلفت طبيعة العلاقات داخل الأسرة أو المجتمع.

وأشار إلى موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام مع والده، عندما قال له «يا أبتِ» رغم اختلافه معه في العقيدة، مؤكدًا أن الخطاب جاء بأسلوب يحمل الأدب والاحترام دون استخدام كلمات جارحة.

وأوضح أن سيدنا يوسف عليه السلام قدم نموذجًا آخر عندما عفا عن إخوته بعد ما تعرض له من أذى، وقال لهم «لا تثريب عليكم اليوم»، مؤكدًا أن احترامه لهم ظهر حتى في أصعب المواقف.

واستشهد بموقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى هرقل، التي وصفه فيها بـ«عظيم الروم»، لافتًا إلى أن الإسلام يدعو إلى مخاطبة كل إنسان بما يليق بمكانته.