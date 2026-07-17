حق الطريق في الإسلام.. تحذير من إيذاء المارة ومخالفات السير وإلقاء القمامة

أكد الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن الإسلام وضع ضوابط واضحة تنظم علاقة المسلم بالطريق، مشددًا على أن الالتزام بحقوق الطريق يعد جزءًا أصيلًا من تعاليم الدين الإسلامي، ويعكس أخلاق المسلم في التعامل مع الآخرين.

وأضاف محمد عيد كيلاني، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة من الجلوس في الطرقات، وعندما أوضحوا أنهم لا غنى لهم عنها لأنها مجالسهم، قال لهم: «إن كان لا محالة فأعطوا الطريق حقه»، وعندما سألوه عن حق الطريق، بيّن أنه يتمثل في كف الأذى، وغض البصر، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

وأوضح كيلاني، أن ترتيب هذه الحقوق في الحديث النبوي جاء مقصودًا، حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بـ«كف الأذى» قبل غيره، مؤكدًا أن هذا المفهوم واسع للغاية، وتقوم عليه حضارات الأمم، لأنه يشمل كل ما يحفظ حقوق الناس وسلامتهم في الطرق.

وأشار إلى أن عدم الالتزام بإشارات المرور أو الاستهتار بأرواح الآخرين أثناء القيادة يدخل ضمن عدم كف الأذى، كما أن إلقاء المخلفات في الشوارع والطرق يعد مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي، لأنه يسبب الضرر للمارة ويؤذي المجتمع.

واستشهد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه عن رجل وجد شجرة تؤذي الناس في الطريق فأزالها، فأدخله الله الجنة بسبب هذا العمل، مؤكدًا أن الأعمال البسيطة التي تنفع الناس قد تكون سببًا في نيل الأجر والثواب العظيم.