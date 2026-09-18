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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أجمل هدية تقدمها لغيرك.. قيمة الاحترام في حياتنا

الشيخ محمد عيد كيلاني
الشيخ محمد عيد كيلاني
البهى عمرو

 أكد الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن الاحترام هو الترجمة الطبيعية لدعوة الأنبياء والرسل، وأن الاحترام أجمل هدية يقدمها الإنسان لغيره، وهو تطبيق عملي للأخلاق.

وأضاف محمد عيد كيلاني، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن احترام الكبير خلق من أخلاق الإسلام، ولذلك علينا أن نحترم بعضنا البعض.

وأشار إلى أن أخلاق الأنبياء مبنية على الاحترام، موضحًا أننا في الوقت الحالي نحتاج إلى ترسيخ ثقافة احترام الكبير، لافتًا إلى أنه قد نجد في وسائل المواصلات شخصًا صغير السن يجلس على المقعد، بينما يظل شخص كبير في السن واقفًا.

ولفت إلى أن من مظاهر الاحترام أيضًا أنه إذا كان هناك ثلاثة أشخاص يقفون أو يجلسون معًا، فلا يجوز أن يتحدث اثنان منهما ويتركا الثالث دون مشاركة في الحديث، مؤكدًا أن احترام الآخرين يشمل مراعاة مشاعرهم وعدم استبعادهم من الحوار.

وزارة الأوقاف الشيخ محمد عيد كيلاني الأوقاف صدى البلد الاحترام

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