القوات الجوية الأوكرانية تعلن إسقاط 72 مسيرة روسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 72 مسيرة روسية من بين 93 استهدفت مناطق عدة في البلاد.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا استهدفت سفينة ترفع علم تنزانيا كانت في طريقها إلى أحد الموانئ الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وإصابة ثلاثة آخرين.

وقالت كييف إن السفينة تعرضت للاستهداف أثناء توجهها إلى ميناء أوكراني، مشيرة إلى أن الهجوم أدى إلى سقوط قتيل وثلاثة مصابين من أفراد الطاقم.

وفي المقابل ؛ اعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح الدفاعات الجوية في إسقاط الليلة الماضية 629 مسيّرة أوكرانية في مناطق عدة.

وفي وقت سابق نجحت القوات الروسية في إستهداف مصنع "زابوروجستال" للمعادن في مقاطعة زابوروجيه خلال الليلة الماضية بجانب استهداف مركزا رئيسيا للبيانات في كييف يضم خوادم تستخدم لأغراض عسكرية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.