قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تدين الاعتداء الحوثي على الطائف وتؤكد تضامنها مع السعودية
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات
قائد الجيش الباكستاني يضغط على إيران لكبح هجمات الحوثيين ضد السعودية
تويوتا تحسم الجدل وتؤكد عودة هايلكس في 2028
بورصة الدواجن الآن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الجمعة
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
أسعار الفراخ اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026.. استقرار البيضاء والبلدي
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026.. عيار 21 يصعد 80 جنيهًا
«الدم بقى ميه».. شاب ينهي حياة شقيقه بطريقة مأساوية ببولاق| تفاصيل
فولكس فاجن تطرح أقوى GTI في تاريخها بقوة كهربائية ودفع خلفي
خلال أمس.. 4 سفن تعبر مضيق هرمز والحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط
أسعار البنزين والسولار.. الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الاجتماع مع البترول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيهاب المصري: الزمالك حقق المطلوب في أول 5 جولات رغم الظروف الصعبة

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أشاد إيهاب المصري، مهاجم المقاولون العرب والمصري السابق، بالبداية التي حققها الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز تحت قيادة معتمد جمال، مؤكدًا أن حصد 13 نقطة خلال أول 5 جولات يعد نجاحًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.

وقال إيهاب المصري، في تصريحات إذاعية، إن ما حققه الزمالك رقميًا خلال الجولات الخمس الأولى، وجمعه 13 نقطة، يعتبر نجاحًا لمعتمد جمال، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعمل خلالها الجهاز الفني.

وأضاف مهاجم المقاولون العرب والمصري السابق، أن فترة التوقف الدولي المقبلة ستكون فارقة في مشوار الزمالك خلال باقي منافسات الموسم، مشيرًا إلى أهمية استغلالها في تجهيز الفريق والعمل على الجوانب الفنية.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

إيهاب المصري مهاجم المقاولون العرب الزمالك الدوري المصري الممتاز معتمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجني عليه

مقـ.تل مدرس أثناء محاولته فض مشاجرة بالمنوفية

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة في مصر 60 دقيقة

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة في مصر 60 دقيقة

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره

عبد الخالق الحرق

إعلامي يكشف مفاجأة عن مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

بيزيرا

الزمالك يحقق في تسريب عقد خوان بيزيرا

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

موعد رمضان 2027 وأول أيام الصيام

موعد رمضان 2027 وأول أيام الصيام

درجات الحرارة

بشرى لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف ومفاجأة بشأن درجات الحرارة

ترشيحاتنا

سعر الذهب

دون تغيير.. تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن

المهندس كريم بدوي وزير البترول

وزير البترول: 63 كشفا جديدا.. وتكرير 28 مليون طن خام.. وتغطية كاملة لاحتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية

سعر العملات العربية

دون تغيير..تفاصيل سعر العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي الآن

بالصور

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

الرمان ليس مجرد فاكهة.. فوائد مهمة لصحة الرجل

الرمان
الرمان
الرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد