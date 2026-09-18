إيهاب المصري: الزمالك حقق المطلوب في أول 5 جولات رغم الظروف الصعبة

أشاد إيهاب المصري، مهاجم المقاولون العرب والمصري السابق، بالبداية التي حققها الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز تحت قيادة معتمد جمال، مؤكدًا أن حصد 13 نقطة خلال أول 5 جولات يعد نجاحًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.

وقال إيهاب المصري، في تصريحات إذاعية، إن ما حققه الزمالك رقميًا خلال الجولات الخمس الأولى، وجمعه 13 نقطة، يعتبر نجاحًا لمعتمد جمال، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعمل خلالها الجهاز الفني.

وأضاف مهاجم المقاولون العرب والمصري السابق، أن فترة التوقف الدولي المقبلة ستكون فارقة في مشوار الزمالك خلال باقي منافسات الموسم، مشيرًا إلى أهمية استغلالها في تجهيز الفريق والعمل على الجوانب الفنية.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.