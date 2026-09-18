تطورات جديدة في فرع الزمالك بحدائق أكتوبر.. الحفر ينطلق الأسبوع المقبل

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تطورات جديدة بشأن مشروع فرع نادي الزمالك الجديد في حدائق أكتوبر.

وكتب عمرو الدردير: «آخر كلام.. الأسبوع المقبل يبدأ الحفر فرع الزمالك بحدائق أكتوبر».

وأشار إلى أن الساعات الماضية شهدت اجتماعًا مهمًا جمع المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع مطور الفرع الجديد، لمناقشة التفاصيل النهائية ووضع اللمسات الأخيرة على خطة التنفيذ وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تبدأ أعمال الحفر خلال الأسبوع المقبل، لتكون البداية الفعلية لتنفيذ مشروع فرع الزمالك الجديد والانطلاق في أعمال الإنشاء بحدائق أكتوبر.

ويتابع مجلس إدارة نادي الزمالك المشروع بصورة مباشرة، من خلال تكليف المهندس هشام نصر بملف فرع أكتوبر، مع استمرار التنسيق مع المطور لمتابعة مراحل التنفيذ والعمل على إنجاز المشروع وفقًا للخطة الموضوعة.

ويمثل فرع الزمالك الجديد في حدائق أكتوبر أحد مشروعات التوسع للنادي، ضمن خطط إنشاء منشآت وفروع جديدة لخدمة أعضاء النادي وتوسيع نطاق أنشطته خلال الفترة المقبلة.