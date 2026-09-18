عموتة يجهز الأهلي للزمالك بعدة وديات بعد العودة من الراحة

كشف الإعلامي خالد الغندور عن خطة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الحسين عموتة، خلال فترة التوقف الحالية، استعدادًا لاستئناف منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال خالد الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»، إن الحسين عموتة المدير الفني للأهلي استقر على خوض عدة مباريات ودية عقب عودة الفريق من الراحة السلبية، وذلك ضمن برنامج الإعداد الخاص بالمرحلة المقبلة.

عموتة يضع الزمالك ضمن حساباته

وأوضح الغندور أن الجهاز الفني للأهلي يسعى من خلال المباريات الودية إلى تجهيز الفريق بالشكل المناسب قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وتأتي مواجهة الزمالك ضمن أبرز مباريات الأهلي في بداية الموسم، وهو ما يدفع الجهاز الفني إلى استغلال فترة التوقف من أجل رفع درجة الاستعداد البدني والفني للاعبين.

وأشار الغندور إلى أن الجهاز الفني يستهدف الاستفادة من المباريات الودية في تجهيز جميع عناصر الفريق، خاصة اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص مشاركة منتظمة خلال المباريات الرسمية الماضية.

ويرغب عموتة في منح هؤلاء اللاعبين فرصة أكبر للمشاركة، بهدف الحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية، والاستفادة من جميع عناصر القائمة خلال الفترة المقبلة.

كما تمثل المباريات الودية فرصة أمام الحسين عموتة لتجربة بعض الأفكار والخطط الفنية التي يسعى إلى تطبيقها مع الفريق، إلى جانب اختبار أكثر من طريقة لعب وتحديد مدى جاهزية اللاعبين لتنفيذ التعليمات.

ويعمل الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة على استغلال فترة التوقف بأفضل صورة ممكنة، من أجل الوصول بالفريق إلى أعلى معدلات الجاهزية قبل العودة إلى منافسات الدوري، خاصة مع اقتراب موعد مواجهة الزمالك في الجولة السادسة.