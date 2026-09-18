رئيس كيتارا الأوغندي: الأهلي ليس بالقوة السابقة

تحدث رئيس نادي كيتارا الأوغندي عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، في الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أنه يتابع الفريق الأحمر للوقوف على مستواه ونتائجه قبل اللقاء.

وقال رئيس كيتارا، في تصريحات تلفزيونية: «أحاول متابعة ما يقدمه الأهلي والاطلاع على مستواه ونتائجه، وأعتقد أنه فريق جيد، لكنه ليس بالقوة نفسها التي كان عليها في السابق».

وأضاف: «كأس الكونفدرالية تأتي في المستوى الثاني بعد دوري أبطال أفريقيا، وبالتالي فإن وجود الأهلي فيها يعني أنه لم يقدم المستوى المطلوب الذي يسمح له بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا».

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية قبل استكمال مشواره في البطولة.

وتُعد مواجهة كيتارا محطة مهمة للأهلي في بداية مشواره بالبطولة، بعدما انتقل للمشاركة في الكونفدرالية، وسط تطلعات لمواصلة المنافسة على اللقب القاري.