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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن أشرف: غياب ياسر إبراهيم مؤثر على دفاع الأهلي.. وياسين مرعي غير جاهز

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
يمنى عبد الظاهر

أكد أيمن أشرف، لاعب الأهلي السابق، أن غياب ياسر إبراهيم مؤثر على الخط الدفاعي للفريق، خاصة مع عدم وجود الانسجام الكافي بين الثنائي ياسين مرعي وهادي رياض.

وقال أيمن أشرف خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة «MBC مصر 2»: «غياب ياسر إبراهيم مؤثر على دفاع الأهلي مع عمرو الجزار، خصوصًا إن الثنائي كانوا بيشكلوا ثنائية قوية من بداية الموسم».

وأضاف: «ياسين مرعي وهادي رياض لسه مفيش انسجام بين الثنائي، وأنا شايف إن ياسين مرعي مش جاهز بدنيًا وفنيًا لفورمة الماتشات، والانسجام مش متاح بين الثنائي».

وتابع: «الأهلي عانى من تغيير خط الدفاع في لقاء أبو قير للأسمدة، وده كان سبب غياب الانسجام بين عناصر الخط الخلفي».

وعن ملف تجديد عقود ياسر إبراهيم ومحمد هاني، قال أيمن أشرف: «إدارة الأهلي لديها مبدأ في تجديد التعاقدات، وفي سقف، وفي مبدأ اتحط في بداية الموسم، ولازم الإدارة تمشي عليه».

أيمن أشرف الأهلي ياسين مرعي هادي رياض عمرو الجزار

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