فرنسا تختار «Minotaure» لتمثيلها في سباق أوسكار 2027

اختارت فرنسا رسميًا فيلم «Minotaure» للمخرج أندريه زفياجنسيف، لتمثيلها في سباق الترشيحات للدورة الـ99 من جوائز الأوسكار، حيث ينافس العمل ضمن فئة أفضل فيلم دولي غير ناطق بالإنجليزية.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 14 مارس 2027، على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس.

أحداث «Minotaure»

وتدور أحداث «Minotaure» في أجواء الحرب الروسية الأوكرانية، من خلال قصة مدير تنفيذي نافذ تتقاطع حياته المهنية مع الأزمات العالمية والخيانة الزوجية، ليجد نفسه أمام سلسلة من التطورات التي تدفعه تدريجيًا نحو نقطة انهيار خطيرة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من إيريس ليبيديفا، ديمتري مازوروف، فارفارا شميكوفا، يوريس زاجارس، أناتولي بيلي، فلاديمير فريدمان، أناستاسيا ميشينكو ويوري زافالنيوك.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الرئيسية لمهرجان كان السينمائي 2026، في 19 مايو، حيث نافس على جائزة السعفة الذهبية، قبل أن يحصد الجائزة الكبرى «Grand Prix» في ختام فعاليات المهرجان.

ومن المقرر طرح «Minotaure» في دور العرض الفرنسية يوم 14 أكتوبر المقبل.