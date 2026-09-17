المنبوذ الاقتصادي.. عقوبات أمريكية ضد منصة للعملات المشفرة تابعة لممول إيراني

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة تخضع لسيطرة الممول الإيراني الخاضع للعقوبات "بابك زنجاني"، متهمة إياها بمعالجة مدفوعات تتيح للسفن العبور بأمان عبر مضيق هرمز.

عقوبات أمريكية ضد إيران

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن منصة "BitBank" قامت بتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى الحرس الثوري الإيراني، واصفةً المنصة بأنها عنصر رئيسي في البنية التحتية التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات عبر الأصول الرقمية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأشارت الخزانة الأمريكية في بيان لها إلى أن المنصة استُخدمت لتحويل أموال دُفعت إلى "هيئة خدمات هرمز البحرية الآمنة" (Hormuz Safe Marine Services Authority) التي أنشأتها إيران حديثاً.

يُذكر أن زنجاني لطالما كان شخصية محورية في شبكات إيران للالتفاف على العقوبات؛ إذ حكمت عليه السلطات الإيرانية بالإعدام عام 2016 بتهمة الاختلاس، قبل أن يتم تخفيف الحكم في عام 2024.

وفي العام التالي، عاد زنجاني للظهور كداعم للمشاريع الاقتصادية الحكومية الإيرانية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار عملية "المنبوذ الاقتصادي" (Operation Economic Outcast) التي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية بهدف عزل إيران اقتصادياً وتعطيل شبكاتها المالية والتجارية واللوجستية العالمية، وفقاً للبيان.

وقد استهدفت هذه الاستراتيجية تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة، والوسطاء الماليين، وشركات الصرافة، وقطاعات الشحن والطيران، فضلاً عن الشركات الوهمية.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "بيشتاز سيمورغ للتجارة الإلكترونية" (Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company) -وهي الشركة المطورة للبرمجيات التي تشغّل منصة "BitBank"- وعلى ثلاثة من المقربين لزنجاني، وهم: حسين علي ذاكر حسين، ومحمد مهدي ذاكر حسين، وسيد عادل حيدري.