"قائمة ممنوعات".. واشنطن توافق على منح إيران تأشيرات لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستسمح لوفد إيراني أساسي بحضور "أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى" للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكنها ستفرض قيوداً على تنقلات أعضائه وعمليات الشراء التي يقومون بها.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هذا القرار يتماشى مع التزامات واشنطن بصفتها الدولة المضيفة للأمم المتحدة، مضيفا أن أعضاء الوفد الإيراني سيواجهون قيوداً على تحركاتهم، كما سيُحظر عليهم شراء السلع الفاخرة وبعض أنواع السلع الأخرى أثناء تواجدهم في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن حجم الوفد الإيراني سيكون أصغر مقارنة بالوفد الذي أرسلته إيران لحضور اجتماعات الجمعية العامة في العام الماضي.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات تستهدف مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة تشمل منع إصدار تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، استنادًا إلى ما قالت واشنطن إنه عدم التزام الجانبين بتعهدات والتزامات سابقة مرتبطة بعملية السلام.