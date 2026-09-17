قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سباق الصواريخ.. جنرال موتورز تدخل حرب إيران
مغلقة بالسلك.. وزارة الري: فيديو عبور الطلاب أعلى مواسير مصرف كوم حمادة قديم من 2019
ريمونتادا.. بيراميدز يخطف فوزا مثيرا 2-1 على حساب الشرقية إنبي بالدوري
وليد الكرتي يسجل الهدف الثاني لصالح بيراميدز في مرمى الشرقية إنبي بالدوري
الطقس غدا.. القاهرة تتنفس بعد موجة الحر وأمطار تقترب من هذه المحافظات
برلماني: القاهرة والرياض تتحركان برؤية مشتركة لحماية استقرار المنطقة
مصطفى بكري: الإعلام مطالب بنقل الحقيقة ومواجهة التحديات
ترامب: نقترب من منعطف حاسم في حرب إيران
ناصر ماهر يدرك التعادل لبيراميدز في مرمى الشرقية إنبي بالدوري
قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم
سمير فرج يكشف كيف سيطر الحوثيون على مناطق باليمن واستهداف خط بترولاين السعودي
الهلال الأحمر يستقبل ويودع الدفعة الـ85 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"قائمة ممنوعات".. واشنطن توافق على منح إيران تأشيرات لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
قسم الخارجي

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستسمح لوفد إيراني أساسي بحضور "أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى" للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكنها ستفرض قيوداً على تنقلات أعضائه وعمليات الشراء التي يقومون بها.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية  أن هذا القرار يتماشى مع التزامات واشنطن بصفتها الدولة المضيفة للأمم المتحدة، مضيفا أن أعضاء الوفد الإيراني سيواجهون قيوداً على تحركاتهم، كما سيُحظر عليهم شراء السلع الفاخرة وبعض أنواع السلع الأخرى أثناء تواجدهم في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن حجم الوفد الإيراني سيكون أصغر مقارنة بالوفد الذي أرسلته إيران لحضور اجتماعات الجمعية العامة في العام الماضي.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات تستهدف مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة تشمل منع إصدار تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، استنادًا إلى ما قالت واشنطن إنه عدم التزام الجانبين بتعهدات والتزامات سابقة مرتبطة بعملية السلام.

وزارة الخارجية الأمريكية مشاركة إيران في الأمم المتحدة اجتماعات الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

خوان بيزيرا

ميدو : 400 مليون جنيه وراء موافقة الزمالك على بيع بيزيرا

صورة أرشيفية

غير تابع للمدرسة.. تفاصيل جديدة بشأن إصابة 17 طالبًا في إنقلاب أتوبيس بالشروق

ترشيحاتنا

مستقبل وطن

قيادات «مستقبل وطن» تفتتح المقر الجديد للحزب بالقليوبية

إيهاب وهبة

إيهاب وهبة: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن بناء الوعي وإعداد الشباب ركيزتان لحماية الدولة

الرئيس السيسي

بعد توجيهات الرئيس.. نواب يطالبون بخطة وطنية لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا

بالصور

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد