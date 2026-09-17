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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري: إيران تستعد لأكبر مناوراتها العسكرية

قوات الحرس الثوري
قوات الحرس الثوري
خاطر عبادة

أكد قائد فيلق "محمد رسول الله" في طهران الكبرى العميد حسن زاده، اليوم الخميس، أن إيران باتت على أعتاب واحدة من أكبر مناوراتها العسكرية وتجمعاتها الشعبية المنظمة، مشدداً على أن مستوى الجاهزية الحالي يفوق ما كان عليه في الفترات السابقة.


وقال العميد زاده في تصريح صحفي إن قوة الشعب الإيراني والقوات المسلحة نابعة من الداخل، مؤكداً أن هيكلية القوات المسلحة مصممة بحيث لا تتوقف عملية توليد القوة تحت أي ظرف.
وأشار إلى تسجيل 33 مليون إيراني أسماءهم ضمن حملة "جان فدا"، معرباً عن استعداد الشعب الكامل للتضحية دفاعاً عن الوطن والمبادئ، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من المشاركين في الحملة استعدوا وتدربوا للمشاركة في المناورة المرتقبة.

مشاركة شعبية في المناورة تحت شعار "فدائيون لإيران"

تستعد طهران لاستضافة أكبر مشاركة شعبية على الإطلاق في مناورة عسكرية تحت شعار "فدائيون لإيران"، والمقرر إجراؤها الجمعة 18 سبتمبر الجاري.
ومن المقرر أن يشمل التمرين 500 ألف مواطن تطوعوا لدعم جهود الدفاع والمشاركة جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة الإيرانية.
وبحسب تقارير، فإن المتطوعين "خضعوا للتدريب وتم تنظيمهم ضمن صفوف القوات المسلحة وهم مستعدون للقتال عند الحاجة".
ومن المتوقع أن تجذب المناورات واسعة النطاق ملايين الإيرانيين، حيث سيستعرض المشاركون التدريب العسكري الذي تلقوه إلى جانب قدرات إيران العسكرية.


ويأتي التمرين في وقت يواصل فيه الإيرانيون تواجدهم في الساحات العامة بمختلف أنحاء البلاد، وخاصة في العاصمة، عبر التجمعات والمسيرات المستمرة منذ تجدد الحرب الأمريكية على إيران.
وفي هذا السياق، وجه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أمس رسالة للشعب بمناسبة مرور 200 يوم على وجودهم في الساحات، مؤكداً أن استمرار هذا الحضور أثبت فشل الخصوم وبدد أوهامهم.

وقال قاليباف إن "كل هزيمة تكبدها الخصم أمام إيران كانت في المقام الأول نتيجة لمقاومة الشعب وربط المعركة العسكرية بالساحة الشعبية"، مشدداً على أن "وجود الشعب يدعم الجهود الدبلوماسية ويحبط خطط تقسيم البلاد"، وأن الجهود الدبلوماسية تهدف إلى تحقيق مصالح إيران.

الحرس الثوري إيران تعبئة عسكرية

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