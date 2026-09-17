بعد 17 سنة من تغيب تاني.. محمد الكيلاني يعيد ذكريات الكليب مع إلهام وجدي

عاد الفنان محمد الكيلاني إلى أجواء أغنيته «تغيب تاني»، بعد مرور 17 عامًا على طرحها، وذلك من خلال فيديو شاركه مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله وهو يغني الأغنية من داخل سيارته، احتفالًا بمرور هذه السنوات على طرحها، في خطوة أعادت إلى الأذهان ذكريات الأغنية والفترة التي حققت فيها انتشارًا بين الجمهور.

ولم تتوقف عودة «تغيب تاني» عند الفيديو الذي ظهر خلاله محمد الكيلاني وهو يؤدي الأغنية من داخل سيارته، إذ شارك أيضًا فيديو كليب الأغنية، ليعيد بذلك تسليط الضوء على العمل الذي جمعه بالفنانة إلهام وجدي، ويستعيد الجمهور تفاصيل الكليب بعد سنوات طويلة من عرضه.

كما شاركت الفنانة إلهام وجدي فيديو كليب «تغيب تاني»، وهو ما ساهم في زيادة التفاعل حول الأغنية وفتح الباب أمام حالة من الحنين بين الجمهور، الذي تذكر الكليب وأبطاله، وتفاعل بشكل واضح مع إعادة نشره بعد مرور 17 عامًا على طرحه.

تفاعل الجمهور مع عودة «تغيب تاني»

وشهدت عودة «تغيب تاني» تفاعلًا كبيرًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عدد من المتابعين عن سعادتهم بإعادة نشر الأغنية والكليب، مؤكدين أن العمل ما زال يحمل لهم الكثير من الذكريات، وأن سماعه ومشاهدة الكليب من جديد أعاداهم إلى فترة طرح الأغنية الأولى.

ولفتت الفنانة إلهام وجدي اهتمام الجمهور بشكل خاص، حيث استعاد المتابعون ظهورها في الفيديو كليب، وأشاد عدد منهم بالكاريزما والحضور الذي ظهرت بهما خلال أحداث العمل، مؤكدين أن إطلالتها في «تغيب تاني» ما زالت عالقة في ذاكرتهم رغم مرور سنوات طويلة.

كما تفاعل الجمهور مع فكرة ظهور محمد الكيلاني وإلهام وجدي معًا من جديد، وعبّر عدد من المتابعين عن أمنياتهم في أن يجمعهما عمل فني آخر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أعادت مشاركة الكليب ذكريات الثنائي إلى الواجهة مرة أخرى.

هل يتعاون محمد الكيلاني وإلهام وجدي من جديد؟

ومع تزايد مطالبات الجمهور بعودة محمد الكيلاني وإلهام وجدي إلى عمل فني جديد، ظهرت تساؤلات حول إمكانية أن تشهد الفترة المقبلة تعاونًا جديدًا بينهما، سواء من خلال أغنية أو فيديو كليب أو أي مشروع فني آخر.

إلا أنه حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي عن عمل جديد يجمع محمد الكيلاني وإلهام وجدي، وبالتالي فإن الحديث عن تعاونهما مرة أخرى يأتي في إطار أمنيات الجمهور وتفاعله مع عودة «تغيب تاني»، وليس بناءً على إعلان مؤكد عن مشروع جديد.

وتظل عودة الأغنية بعد 17 عامًا مناسبة لاستعادة واحدة من الذكريات الفنية التي ارتبط بها الجمهور، خاصة أن إعادة نشر الكليب من جانب محمد الكيلاني وإلهام وجدي أعادت الاهتمام بالعمل ودفعت المتابعين إلى الحديث مجددًا عن تفاصيله وأبطاله.

ويبقى السؤال الذي يشغل الجمهور بعد هذه العودة: هل تكون «تغيب تاني» مجرد استعادة لذكريات تعاون جمع محمد الكيلاني وإلهام وجدي قبل 17 عامًا، أم تحمل الفترة المقبلة مفاجأة بعودتهما معًا في عمل فني جديد.