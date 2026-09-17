"الزراعة" تُنفّذ قافلة بيطرية مجانية بأسيوط لفحص وعلاج 591 رأس ماشية

واصلت القوافل البيطرية المجانية عملها بقرية "البربا" التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط.

وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقديم الدعم الكامل للمربين وصغار المزارعين والحفاظ على الثروة الحيوانية، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأعلن الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أن اليوم الأول للقافلة شهد إقبالاً كبيرًا من المربين، حيث أسفرت الجهود عن تقديم الخدمات العلاجية والوقائية بالمجان لـ 591 حالة حيوانية لدى 172 مستفيدًا من أصحاب الثروة الحيوانية بالقرية.

وأضاف أن القافلة، قدمت حزمة متكاملة من الخدمات الفنية والميدانية، شملت: الفحوصات التناسلية والسونار، حيث تم تشخيص وعلاج المشكلات التناسلية واختبارات الحمل لـ 66 حالة، كذلك تقديم الكشف والعلاج الطبي لحالات الأمراض الباطنية والتهابات الضرع لـ 74 حالة، إضافة الى تجريع وعلاج 200 حالة ضد الطفيليات المعوية والداخلية، وتنفيذ أعمال الرش الوقائي لـ 250 حالة لحمايتها من الأمراض المنقولة، بالإضافة إلى إجراء عملية جراحية ومعاملة خاصة لحالة واحدة.

وأكد مدير المعهد أن هذه القوافل الميدانية تستهدف النزول المباشر للقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، لرفع الكفاءة الإنتاجية للحيوانات وتحسين حالتها الصحية، بما يضمن الحد من انتشار الأمراض الوبائية ودعم دخل صغار المربين.

تحقيقًا للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية



وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التوسع في إطلاق هذه القوافل البيطرية بكافة المحافظات، تحقيقًا للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المزارعين.