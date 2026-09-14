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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعيين مازن شقوير معاونًا لوزير الزراعة لشؤون المتابعة والاتصال السياسي

الدكتور مازن شقوير معاونًا للوزير لشؤون المتابعة والاتصال السياسي
الدكتور مازن شقوير معاونًا للوزير لشؤون المتابعة والاتصال السياسي
شيماء مجدي

أصدر  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق قرارًا بتعيين الدكتور مازن شقوير معاونًا للوزير لشؤون المتابعة والاتصال السياسي.

ويأتي القرار في إطار دعم منظومة العمل داخل الوزارة، وتعزيز آليات المتابعة والتواصل السياسي، بما يسهم في تطوير الأداء والتنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات المعنية.

ويُعد ملف الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية من الملفات المهمة داخل الوزارة، باعتباره حلقة الوصل مع مجلسي النواب والشيوخ، من خلال التنسيق المستمر مع أعضاء المجالس النيابية ومتابعة الموضوعات والقضايا ذات الصلة بقطاعي الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويمتلك الدكتور مازن شقوير خبرات مهنية وعلمية متنوعة في مجالات الإدارة العامة والمتابعة والحوكمة والتواصل الحكومي والمؤسسي، حيث شغل منصب مستشار رئيس هيئة تنمية الصعيد للتواصل الحكومي والمؤسسي برئاسة مجلس الوزراء، والمشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة، كما شغل منصب معاون رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لشؤون المتابعة.

كما عمل محققًا للسياسات التجارية والدولية بقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وباحثًا قانونيًا بمكتب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة.

وشقوير عضو بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما أنه خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «الدفعة الأولى».

وعلى المستوى الأكاديمي، حصل شقوير على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، تخصص الإدارة العامة، بتقدير عام مرتبة الشرف الأولى، من قسم بحوث ودراسات العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، عن رسالة بعنوان «دور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد في ضوء أهداف التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.. دراسة حالة هيئة الرقابة الإدارية المصرية»

حصل على درجة الماجستير في القانون الإداري

كما اجتاز المرحلة التكميلية لبرنامج الدكتوراه في الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحصل على درجة الماجستير في القانون الإداري من كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وليسانس الحقوق «الشعبة الإنجليزية» من الجامعة ذاتها.

وزير الزراعة علاء فاروق التواصل السياسي قطاعات الوزارة المجالس النيابية

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