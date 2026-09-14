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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: 169 مليون جنيه لدعم منظومة إدارة المخلفات بمطروح

الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة
الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة
حنان توفيق

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، اليوم "الاثنين" بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع المحافظين لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية والوقوف على معدلات الأداء في مختلف الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين

وتابعت د. منال عوض مع اللواء الدكتور محمد الزملوط جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبدء زراعة بعض الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل المحافظة بالأشجار والعمل علي زيادة الرقعة الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن مع الاستعانة ببعض المتخصصين المعنين .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق بين القطاعات المعنية بالوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة سرعة تنفيذ التكليفات في هذا الشأن .

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ مطروح آخر مستجدات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2026/2027 بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة والمترددين عليها علي مدار العام وخطط الدولة لتحقيق التنمية .

وعرض اللواء الدكتور محمد الزملوط جهود الأجهزة التنفيذية في دفع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات الجارية وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة، وبصفة خاصة في قطاعات رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحسين البيئة، والخدمات المحلية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات علي أرض الواقع والعمل علي تذليل أية معوقات أمام الجهات والشركات المنفذة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات والاستثمارات الموجهة للمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء كذلك تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتحسين مستوى الخدمات البيئية بمختلف المدن والمراكز بالمحافظة ، حيث حرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي متابعة الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة المنظومة وتحسين كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والتخلص الآمن منها، بما يحافظ على المظهر الحضاري والبيئي لمدن المحافظة، خاصة مدينة مرسى مطروح والمناطق السياحية.

وأوضح محافظ مطروح أن هناك متابعة ميدانية لرفع المخلفات والتعامل الفوري مع أية تراكمات، خاصة بالمناطق الحيوية والسياحية، بما يدعم جهود المحافظة في تحسين الخدمات البيئية والحفاظ على المقومات السياحية والطبيعية التي تتمتع بها محافظة مطروح .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها من الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير منظومة المخلفات بمطروح بلغت حوالي 169 مليون جنيه للمساهمة في رفع كفاءة الخدمات البيئية ودعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

كما تطرق اللقاء إلى متابعة موقف تنفيذ الموجة الــ(30) لإزالة التعديات والمخالفات على (الأراضى أملاك الدولة – المتغيرات المكانية الغير قانونية – التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ) والتي انطلقت في 29 أغسطس الماضي وتستمر حتي شهر نوفمبر القادم وذلك بالتنسيق مع لجنة إسترداد أراضى الدولة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضرورة تنفيذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع جهات الولاية المعنية المستهدفات الخاصة بالموجة الحالية ، و التنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، لضمان الرصد اللحظي لأعمال الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في المهد.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الدولة علي التصدي بكل حزم لأي تعديات  علي أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والحفاظ علي الرقعة الزراعية.

وفي ختام الاجتماع حرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي متابعة جهود المحافظة في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة، حيث استعرض اللواء الدكتور محمد الزملوط الإجراءات المتخذة لسرعة فحص وإنهاء الطلبات المستوفاة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، مع استمرار أعمال اللجان المختصة و الإجراءات القانونية وصولًا إلى إنهاء ملفات المواطنين لتحقيق  الاستقرار لهم ويدعم جهود الدولة في تنظيم استخدامات الأراضي وتعظيم الاستفادة منها.

محافظ مطروح الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة استمرار أعمال اللجان المختصة

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