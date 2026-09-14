خالد الغندور يشيد بعبد الله السعيد بعد هاتريك تاريخي في دوري أبطال أفريقيا

أشاد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، بالمستوى الذي يقدمه عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تسجيله 3 أهداف «هاتريك» في دوري أبطال أفريقيا، خلال 20 دقيقة، رغم بلوغه 41 عاما و3 أشهر.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لاعب في سن ٤١ سنة و ٣ شهور يحرز ٣ اهداف هاتريك في دوري ابطال افريقيا في ٢٠ دقيقة.. عبد الله السعيد».

وأبرز الغندور تألق عبد الله السعيد، مشيدا بقدرته على تسجيل ثلاثة أهداف في وقت قصير، رغم تقدمه في العمر، ليؤكد قيمة اللاعب وخبراته داخل المستطيل الأخضر.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على إيه إس بورت بطل جيبوتي بنتيجة 4-0 في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، ليحسم الزمالك تأهله إلى الدور التمهيدي الثاني.

ومن المنتظر أن يعقد معتمد جمال جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح برنامج الإعداد للمباراة المقبلة، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة الفريق خلال الأيام التي تسبق اللقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.